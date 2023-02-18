Le Figaro: французы осудили Макрона за слова о долгом конфликте с Россией

Комментаторы французской газеты Le Figaro выступили с критикой Эммануэля Макрона, который призвал страны Запада помогать Киеву в украинском конфликте.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что лидеры стран коллективного Запада обязаны активизировать оказание военной и финансовой поддержки Украины для продолжения её противостояния с Россией на поле боя.

Читатели информагентства Le Figaro резко раскритиковали позицию Макрона, посоветовав ему самому идти в окопы в случае, если политик желает продолжения конфликта.