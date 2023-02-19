Светлана Аллилуева, любимая дочь Сталина имела насыщенную личную жизнь и поражала эксцентричными выходками

Сталин очень любил свою дочь, ей позволялось многое, но родство с вождем сделало женщину в итоге несчастной.

Светлана рано осиротела, когда ее мать покончила с собой, о чем девочке сказали далеко не сразу. Отец мало проводил с ней времени, но часто дарил подарки и многое позволял. Выросшая Света получила профессию переводчика и редактора и защитила кандидатскую диссертацию. А вот в личной жизни все было сложно. Парни просто боялись подойти к дочери Сталина, что уязвляло гордость влюбчивой девушки.

Первым мужем Светланы стал Григорий морозов, от которого она родила в 1945 году сына Иосифа, но выяснилось, что Григорий имеет еврейское происхождение, и супругов развели помимо их желания. Со вторым мужем Юрием Ждановым отношения тоже долго не продлились, хотя в браке родилась дочь Екатерина.

Третий брак уже после смерти Сталина с Джоном Ридом довел Светлану до психбольницы. Там она вступает в связь с пожилым индусом Браджешем Сингхом. Пожениться им не дали, и в 1966 году Сингх скончался. Светлана отправилась в Индию, чтобы его похоронить, и там спустя 2 месяца в посольстве США попросила политического убежища.

В Штатах она вышла замуж за Уильяма Питерса и в 45 лет родила дочь Ольгу. В США она прожила 18 лет. Старшие ее дети оставались все это время в СССР. Во время перестройки она вернулась в СССР, но сын и дочь не пожелали с ней общаться, и после 60 лет, она вновь уехала в США. Умерла Светлана Аллилуева в 2011 году, где развеян ее прах никому не известно.