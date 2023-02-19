Михаил Калинин заводил себе целые гаремы, и жестоко карал тех, кто отказывал ему в интиме

Михаил Калинин был лишь одним из партийных руководителей, который изменял жене, а правительство покрывало его разврат, и репрессировало тех девушек и их семьи, кто осмеливался не соглашаться на порочную связь.

У Михаила Калинина, как и у других представителей советской политической элиты было множество любовниц. Причем, ими становились не все по своей воле.

Одна из любовниц Сталина Вера Давыдова писала в своих мемуарах, что Калинин присматривал себе для развлечения юных балерин, одну из которых он даже заманил к себе и изнасиловал. А девушке было всего 16 лет, она была в родстве с маршалом Егоровым, которого расстреляли при загадочных обстоятельствах.

Потом таинственно пропала и была найдена мертвой балерина Большого театра Белла Уварова. Поговаривали, что и здесь без политиков дело не обошлось, потому что родителей девушки арестовали и посадили якобы за шпионаж.

Жене Екатерине Лорберг, и матери троих его детей Калинин изменял, не стесняясь. А когда она выразила протест, на нее был написан донос, и женщину отправили в лагеря на 15 лет.

Калинин ничего не сказал в защиту жены на суде, и запретил детям писать матери даже письма. Екатерина была реабилитирована только в 1953 году после смерти Сталина.