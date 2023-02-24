Кадыров: российские войска взяли под контроль укрепрайон ВСУ близ Белогоровки в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль подготовленный к длительной обороне укрепрайон ВСУ близ Белогоровки в ЛНР.

24 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил о том, что подразделения армии России взяли под контроль подготовленный к долгой обороне укреплённый район Вооружённых сил Украины в окрестностях посёлка городского типа Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Кадыров уточнил, что в данном украинском оборонительном сооружении по несколько десятков метров вырыты окопы, подготовлены огневые точки и деревоземляные огневые точки.

Чеченский лидер добавил, что российская артиллерия поразила несколько мест скопления живой силы противника, выявленных при помощи беспилотного летательного аппарата, в районе города Кременная ЛНР.