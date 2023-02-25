Президент Лукашенко посетит Китай с официальным визитом с 28 февраля
Президент Беларуси Александр Лукашенко со вторника по четверг посетит Китай с официальным визитом, сообщил в субботу МИД КНР.
«По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Беларуси Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом», - сообщила официальный представитель министерства Хуа Чуньин.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил в телефонном разговоре в пятницу своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику о готовности Пекина работать с Беларусью над углублением их взаимного политического доверия, говорится в заявлении китайского министерства.
В сентябре прошлого года Си Цзиньпин и Александр Лукашенко объявили о «всепогодном» стратегическом партнерстве во время встречи в Самарканде, Узбекистан.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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