Президент Лукашенко посетит Китай с официальным визитом с 28 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко со вторника по четверг посетит Китай с официальным визитом, сообщил в субботу МИД КНР.

«По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Беларуси Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом», - сообщила официальный представитель министерства Хуа Чуньин.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил в телефонном разговоре в пятницу своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику о готовности Пекина работать с Беларусью над углублением их взаимного политического доверия, говорится в заявлении китайского министерства.

В сентябре прошлого года Си Цзиньпин и Александр Лукашенко объявили о «всепогодном» стратегическом партнерстве во время встречи в Самарканде, Узбекистан.