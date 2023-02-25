Макрон собирается в Китай убеждать власти страны не помогать России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в начале апреля отправится в поездку в Китай.

Он положительно оценил подключение китайской стороны к попытками мироного разрешения кризиса на Украине.

Французский лидер считает, что Китай должен помогать Западу оказывать давление на РФ, чтобы предотвратить использование химического или ядерного оружия.

Макрон уточнил, что сохранение территориальной целостности Украины и вывод российских войск являются обязательными условиями проведения переговоров и завершения конфликта.