Нарышкин признался, что уважает главу ЦРУ Уильяма Бернса как дипломата и коллегу

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что глубоко уважает главу ЦРУ Уильяма Бернса как дипломата и коллегу.

27 февраля директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в пресс-релизе прокомментировал заявление главы Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса о «дерзком и высокомерном» тоне разговора во время встречи в Анкаре.

Нарышкин сообщил, что до сих пор сохраняет позитивную оценку характера и результатов встречи с Бернсом, которая состоялась в ноябре 2022 года в столице Турецкой Республике.

Директор СВР РФ отметил, что данная встреча была содержательной и проходила в комфортной атмосфере, о чём свидетельствует длительность переговоров, которая составила 2,5 часа, ведь «вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно».