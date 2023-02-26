Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что директор СВР Сергей Нарышкин «дерзок и высокомерен»

Глава ЦРУ Уильям Бернс, заявил что директор внешней разведки России Сергей Нарышкин был «дерзок и высокомерен» во время их встречи в ноябре 2022 года.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в интервью CBS News поделился своими впечатлениями от встречи с директором Службы внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным, которая состоялась в ноябре 2022 года в Анкаре.

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия... Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение [президента Российской Федерации Владимира] Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость», — заявил Бернс.

Отмечается, что вернувшись из столицы Турецкой Республики, Бернс описал направленную на поддержание каналов связей между США и РФ встречу с Нарышкиным, как «достаточно удручающую».