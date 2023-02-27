Горелова: толчки у берегов Крыма могли возникнуть из-за новых землетрясений в Турции

Директор КРЦ Татьяна Горелова заявила, что подземные толчки у берегов Крыма могли возникнуть из-за новых землетрясений в Турции.

27 февраля директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова в пресс-релизе прокомментировала произошедшее у берегов Крыма землетрясение магнитудой 3,5.

Горелова заявила, что данные подземные толчки могут быть следствием новых землетрясений в Турецкой Республике, но в настоящее время рано говорить о каком-то аналитическом прогнозе из-за отсутствия точной информации.