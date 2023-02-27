Шольца насмешили жалобы Зеленского на недостаточную военную помощь Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными жалобы президента Украины Владимира Зеленского на недостаточную военную помощь со стороны ФРГ.

Таким образом он отреагировал не недавнее заявление украинского лидера, призвав его прекратить жалобы.

По мнению Шольца, стонать по поводу объемов помощи, поступающей от Германии, просто бессмысленно.

Канцлер также уточнил, что Германия не собирается ни от кого выслушивать упреки по этому поводу.