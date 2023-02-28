Китайская полиция использует вместо служебных собак обычных гусей

В Китае для охранных целей вместо сторожевых собак используют гусиные стаи: уже удалось задержать преступника.

Полиция китайской провинции Синьцзян решила провести эксперимент, и использовать вместо служебных собак служебных гусей. Он оказался успешным. Гуси стайные агрессивные птицы, которых нельзя подкупить лакомством, как собаку.

Когда злоумышленник захотел похитить мотоцикл из полицейского участка, на него набросилась стая гусей. Птицы подняли шум и щипали незадачливого вора до тех пор, пока на место не прибыли полицейские. Преступник был задержан.

В Китае это не первый опыт использования гусей в качестве охранников. Ранее их инстинкты успела приспособить для пользы дела народно-освободительная армия, и американцы, которые завели 900 гусей для охраны объекта в Германии.