Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай

28 февраля пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила, что Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Самолёт белорусского лидера совершил успешную посадку в аэропорту Пекина.

Лукашенко в аэропорту с китайской стороны встретил первый заместитель Министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

С белорусской - первый вице-премьер Николай Снопков, Министр иностранных дел Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько.