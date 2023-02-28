Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай
28 февраля пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила, что Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.
Самолёт белорусского лидера совершил успешную посадку в аэропорту Пекина.
Лукашенко в аэропорту с китайской стороны встретил первый заместитель Министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.
С белорусской - первый вице-премьер Николай Снопков, Министр иностранных дел Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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