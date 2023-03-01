Bloomberg: победа в Артемовске позволит российским военным освободить всю ДНР

Агентство Bloomberg сообщает, что в случае взятия Артемовска (Бахмута) российские военные смогут освободить всю ДНР.

Аналитики агентства считают, что это будет шагом к получению контроля над территорией Донбасса, объявленной частью России.

Сообщается также, что Киев уже не спорит с тем, что СУ могут сдать Артемовск в ближайшее время.

Агентство напоминает, что еще в начале февраля Владимир Зеленский заявлял о планах по удержанию Артемовска, а через три недели рассказал, что ВСУ не будут держать город любой ценой.