Bloomberg: победа в Артемовске позволит российским военным освободить всю ДНР
2023-03-01 01:02
Агентство Bloomberg сообщает, что в случае взятия Артемовска (Бахмута) российские военные смогут освободить всю ДНР.
Аналитики агентства считают, что это будет шагом к получению контроля над территорией Донбасса, объявленной частью России.
Сообщается также, что Киев уже не спорит с тем, что СУ могут сдать Артемовск в ближайшее время.
Агентство напоминает, что еще в начале февраля Владимир Зеленский заявлял о планах по удержанию Артемовска, а через три недели рассказал, что ВСУ не будут держать город любой ценой.
Опубликовано: Светлана Репина