AFP: Лавров и Блинкен впервые встретились с начала СВО на заседании G20

Сергей Лавров и Энтони Блинкен пересеклись на полях заседания G20 в индийском Дели.

Журналисты французской газеты AFP уведомляют, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен встретились на заседании стран "Большой Двадцатки" в Индии. Известно, что заседание стартовало с минуты молчания в память о погибших от землетрясений в Турции.

Примечательно, что данная встреча Лаврова с Блинкеном является первой с момента начала российской спецоперации на Украине. В последний раз политики контактировали по телефону.