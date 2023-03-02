AFP: Лавров и Блинкен впервые встретились с начала СВО на заседании G20
2023-03-02 10:44
Сергей Лавров и Энтони Блинкен пересеклись на полях заседания G20 в индийском Дели.
Журналисты французской газеты AFP уведомляют, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен встретились на заседании стран "Большой Двадцатки" в Индии. Известно, что заседание стартовало с минуты молчания в память о погибших от землетрясений в Турции.
Примечательно, что данная встреча Лаврова с Блинкеном является первой с момента начала российской спецоперации на Украине. В последний раз политики контактировали по телефону.
Опубликовано: Ткачёв Андрей