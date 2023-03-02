Welt: Бербок загнала себя в тупик требованиями к Лаврову по Украине

Читатели Die Welt выступили с критикой нового обращения Анналены Бербок к Сергею Лаврову.

2 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индии, где публично призвала его повлиять на скорейшее завершение российской специальной военной операции на территории Украины.

Немецкие комментаторы информагентства Die Welt сошлись во мнении о том, что Бербок не может выступать с такими требованиями после того, как ранее признала наличие войны между Евросоюзом и Россией. Некоторые из пользователей Welt отметили, что своим поведением Анналена Бербок фактически загнала себя в тупик.