Welt: Бербок загнала себя в тупик требованиями к Лаврову по Украине
Читатели Die Welt выступили с критикой нового обращения Анналены Бербок к Сергею Лаврову.
2 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индии, где публично призвала его повлиять на скорейшее завершение российской специальной военной операции на территории Украины.
Немецкие комментаторы информагентства Die Welt сошлись во мнении о том, что Бербок не может выступать с такими требованиями после того, как ранее признала наличие войны между Евросоюзом и Россией. Некоторые из пользователей Welt отметили, что своим поведением Анналена Бербок фактически загнала себя в тупик.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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