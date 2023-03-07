Минобороны Польши опровергло слава Блащака о ЗРК «Patriot» в Украине

Оборонное ведомство Польши опровергло слова министра Мариуша Блащака о передаче ЗРК «Patriot» в Украину.

Испанская Razon опубликовала интервью в котором сообщалось по поступлении на вооружение украинской армии систем противовоздушной обороны американского производства.

Издание ссылается на слова министра обороны Польши Мариуша Блащака, который в интервью заявил о том, что страна уже передала Украине ЗРК Patriot.

В свою очередь польское Минобороны опроверглоэто утверждение. В ведомстве пояснили, что в ходе перевода с польского на испанский язык произошла техническая ошибка. Блащак имело ввиду, что благодаря усилиям Польши ЗРК Patriot "попадут", рано или поздно, в Украину.