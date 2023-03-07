Коктейли Молотова, слезоточивый газ и резиновые пули: хроника протестов в Тбилиси
Рассказываем вам подробно о том, как развивались акции протеста в столице Грузии
Все началось с того, что парлмент Грузии в первом же чтении проголосовал за принятие закона об иностранных агентах. Это и заставило людей массово выйти на улицы грузинской столицы. Рассказываем о том, что происходило в Тбилиси.
Примерно в начале восьмого, вечером 7 марта, начались беспорядки у здания парламента страны. Там группа недовольных устроила потасовку с сотрудниками полиции. (Во всех случаях время указывается по Минску)
20:08 - Информационное агентство Sputnik сообщило о том, что все депутаты были эвакуированы из здания грузинского парламента на фоне начавшихся беспорядков.
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20:10- Russia Today в своем телеграм-канале передает о первом применении полицией балончиков с перцовым газом.
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20:32- Российское информационное агентство РБК заявляет о том, что стражи порядка применили против толпы водометы и слезоточивый газ.
21:32- Президент Грузии, которая находится в поездке в Соединенных Штатах, отменила все свои встречи и пообещала выступить с экстренным обращением.
22:21- Госдепартамент Соединенных Штатов пообещал ввести санкции против ответственных за подавление протестов в Грузии.
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22:29 - В сети появились первые кадры того, как протестующие начали бросать в сотрудников полиции коктейли Молотова. В ответ силовики обстреляли толпу резиновыми пулями. Параллельно применяются водометы.
22:50- Из-за попаданий коктейлей с зажигательной смесью у полицейских в Тбилиси начали загораться щиты.
23:03 - Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах.
Опубликовано: Николай Скира