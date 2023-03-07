Коктейли Молотова, слезоточивый газ и резиновые пули: хроника протестов в Тбилиси

Рассказываем вам подробно о том, как развивались акции протеста в столице Грузии

Все началось с того, что парлмент Грузии в первом же чтении проголосовал за принятие закона об иностранных агентах. Это и заставило людей массово выйти на улицы грузинской столицы. Рассказываем о том, что происходило в Тбилиси.

Примерно в начале восьмого, вечером 7 марта, начались беспорядки у здания парламента страны. Там группа недовольных устроила потасовку с сотрудниками полиции. (Во всех случаях время указывается по Минску)

20:08 - Информационное агентство Sputnik сообщило о том, что все депутаты были эвакуированы из здания грузинского парламента на фоне начавшихся беспорядков.