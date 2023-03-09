Рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне ДНР
В сети появилось видео, показывающее, как исполнитель попал под обстрел. Кадры были получены изданием "Известия".
Рэпер Птаха - Давид Нуриев - был в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республики, где попал под обстрел. Инцидент был снят на видео.
В первые секунды в ролике видно самого музыканта, потом камера выпала из его рук и стали слышны выстрелы.
Рэпер прибыл, чтобы выступить перед военнослужащими. Когда случился обстрел, он перестал выходить на связь.
Армия Украины ведет постоянные атаки территории ДНР. 8 марта от от обстрелов пострадали трое жителей Донецка, из них один подросток. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
8 марта также были обстреляны Киевский и Пролетарский районы Донецка. Удары наносились реактивной системой залпового огня "Град".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Николай Скира
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