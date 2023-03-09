Принадлежность к дворянскому роду можно определить по окончанию фамилии

Определенная фамилия человека может указывать на то, что его предки принадлежали к высшему дворянскому сословию.

Определить, принадлежали ли предки человека к дворянскому сословию могут помочь ученые-генеалоги, но не всегда, ведь сбор исторической информации о семье может затрудняться утратой документов с течением времени. Существует и более простой способ, который, может, и не ответит на этот вопрос со стопроцентной гарантией, но поможет разобраться, есть ли предпосылки того, что вы потомок дворянина.

Родовое имя в старину дворяне получали по названию принадлежащих им поместий. К основному топониму добавлялось характерное окончание - ские или -цкие, например, Шиловские, Юрьевские, Бородаевские и др. На принадлежность к дворянам может указывать и старославянский корень в фамилии: Хвощинский, Шехавцов, Чичагов и пр.

Наличие двойной фамилии тоже характерно для высшего сословия. Они давались детям, чтобы объединить два знатных рода, и избежать путаницы при наличии однофамильцев. Если в фамилии есть суффикс -ин, это тоже может быть свидетельством того, что у человека есть благородные предки, но это не так однозначно. Иногда такие фамилии давались и крестьянам.