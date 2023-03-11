Пентагон: США не находятся в состоянии гонки вооружений с кем-либо
Представитель Пентагона Майкл Уайт сообщил, что на данный момент США не втянуты в гонку вооружений с кем-либо.
Замдиректора по гиперзвуковым разработкам отметил, что США создают гиперзвуковые системы не в рамках гонки вооружений.
По его словам, такие ударные системы нужны Соединенным Штатам для обеспечения сдерживания.
Уайт пояснил, что противники США своими разработками ставят под вопрос доминирование страны в воздухе, на земле, на воде и в космосе.
Развитие потенциала гиперзвукового оружия направлено на сдерживание подобных рисков.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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