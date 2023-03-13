Британский новостной журнал "Таймс" рассказал о существенных потерях украинской национальной армии.

В понедельник днём, 13 марта, информационное издание The Times опубликовало статью, являющуюся результатом расследования британских военкоров в зоне российской спецоперации на Украине. По данным военных репортёров Times, украинские боевые медики ежедневно сталкиваются с катастрофическими потерями на фронте.

Обозреватели газеты отмечают, что таких масштабных человеческих жертв в рядах вооружённых сил не видела ни одна страна-участница Североатлантического альянса за всё время существования НАТО в качестве военно-политического блока.

В частности, представители Times отметили, что существенные потери в рядах ВСУ каждодневно происходят на Кременском направлении, о чём рассказывают некоторые бойцы 131-го украинского разведывательного батальона, сумевшие выжить в боях с российской армией под Кременной.

На фоне слухов об огромных потерях военных кадров в армии Украины некоторые западные политики призывают правительство Соединённых Штатов прекратить поставлять Киеву пакеты финансовой и военной помощи. Одним из сторонников такой точки зрения на украинский конфликт является американский сенатор-республиканец Майкл Маккол.

По мнению Маккола, Джо Байден не имеет реальной стратегии для победы Украины в конфликте с Россией, и актуальной задачей Белого дома является ведение прокси-войны с российской армией руками простых украинцев, в то время как администрация Вашингтона сама не верит в способность Киева победить.