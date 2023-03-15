Захарова ответила пригласившему ее на ужин главе Минэкономики Сербии Басты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила главе Минэкономики Сербии Раде Басты, который ранее пригласил ее на традиционный сербский ужин.

Захарова отметила, что не сможет добраться до Сербии из-за антироссийских санкций, которые Басты предложил подержать.

Она также рассказала, что соблюдает пост и удивилась, что в Сербии с общими с Россией реалиями не учитывают таких нюансов.

Представитель МИД уточнила, что сможет разговеться после Пасхи и предложила Басты приехать в Москву, чтобы поужинать в одном из сербских ресторанов.

Несколько дней назад сербский министр экономики призвал руководство страны присоединиться к санкциям против России из-за мощного давления Запада.