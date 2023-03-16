Шольц: Германия стала независимой от поставок энергоресурсов из РФ за 8 месяцев

Олаф Шольц утверждает, что ФРГ больше не зависит от поставок российских нефти и газа.

Днём четверга, 16 марта, немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что к текущему моменту Германия является государством, которое всецело обеспечивает собственную энергобезопасность без закупки газа и нефти у России. По словам Шольца, на достижение энергетической независимости от Москвы Берлину понадобилось восемь месяцев.

Олаф Шольц подчёркивает, что в настоящий момент ФРГ эксплуатирует принципиально новые терминалы для сжиженного природного газа, что позволяет немцам не мёрзнуть во время переходного периода по отказу Берлина от российских энергоресурсов.

Немецкий канцлер утверждает, что в недалёком будущем Германия намеревается построить пять новых терминалов для хранения и транспортировки СПГ, которые будут базироваться на воде. При этом Шольц уверен, что наличие таких терминалов сделает ФРГ ещё более независимой страной.

Отказ Германии и стран Европейского союза начал происходить после начала российской спецоперации в Украине. Изначально предполагалось, что Берлин сертифицирует принадлежащий РФ газопровод "Северный поток-2", однако после начала СВО Олаф Шольц заявил, что данная газовая магистраль не будет работать.

Позднее на участке пролегания "Северных потоков" в Балтийском море произошёл взрыв, который полностью разрушил инфраструктуру трубопроводов. Владимир Путин утверждает, что случившееся можно квалифицировать как террористический акт международного уровня.