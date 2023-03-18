CNN: Трампа никто не уведомлял о предъявлении обвинений

Телеканал CNN сообщает, что бывший президент США Дональд Трамп не получал официальных уведомлений по поводу предъявления обвинений.

При этом журналисты ссылаются на слова представителя неназванного представителя Дональда Трампа.

Заявления бывшего президента о его предстоящем аресте помощник объясняет тем, что Трамп просто подчеркивал свою невиновность.

Еще один источник рассказал CNN, что Трамп говорил о предстоящем предъявлении обвинений, связывая это с неприязнью к нему со стороны прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Ранее Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал своих сторонников выходить на простесты.