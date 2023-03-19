Президента Молдовы Майю Санду вызвали на дуэль
2023-03-19 01:30
После выступления президента Молдовы Майи Санду в парламенте она получила вызов на дуэль.
Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» марина Таубер предложила Санду дуэль в виде дебатов в студии любого телеканала.
Таубер пояснила, что хочет обсудить насущные проблемы населения, а также поговорить об украденном миллиарде.
Она считает, что Санду не рискнет отвечать на вопросы оппозиции, в том числе о войне, в которую правящие илы пытаются втянуть страну.
Оппозиционная партия «Шор» бойкотировала заседание парламента, на котором выступила Майя Санду.
Опубликовано: Светлана Репина