Президента Молдовы Майю Санду вызвали на дуэль

После выступления президента Молдовы Майи Санду в парламенте она получила вызов на дуэль.

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» марина Таубер предложила Санду дуэль в виде дебатов в студии любого телеканала.

Таубер пояснила, что хочет обсудить насущные проблемы населения, а также поговорить об украденном миллиарде.

Она считает, что Санду не рискнет отвечать на вопросы оппозиции, в том числе о войне, в которую правящие илы пытаются втянуть страну.

Оппозиционная партия «Шор» бойкотировала заседание парламента, на котором выступила Майя Санду.