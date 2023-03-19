Борис Джонсон пообещал сенсационные доказательства своей невиновности в деле о вечеринках во время пандемии

Издание Telegraph о ссылкой на собственные источники пишет, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон собрал сенсационные доказательства своей невиновности в деле о вечеринках во время пандемии.

Предполагается, что вскоре Джонсон представит некие факты, которые полностью оправдают его в вопросе участия в ковид-вечеринках.

Вероятно, среди таких доказательств будут сообщения советников Джонсона, которые утверждали, что во время вечеринок не было нарушено ни одно антиковидное правило.

Источник утверждает, что в то время Джонсон говорил парламенту то, что сам считал правдой.

По его словам, существуют документальные подтверждения тому, что премьер говорил именно то, что ему советовали.

22 марта Борис Джонсон должен дать показания в парламентском комитете, который занимается расследованием дела о ковид-вечеринках.