Палестинцы напали на автомобиль с немецкими туристами в Наблусе
Палестинцы забросали камнями автомобиль с двумя немецкими туристами в городе Наблус на Западном берегу.
Как сообщили израильские СМИ, туристы передвигались на автомобиле, арендованном в каршеринге с израильскими номерными знаками.
Представитель вооруженных сил сообщил, что после инцидента они получили легкие ранения и получили медицинскую помощь от израильских солдат. Затем их передали полиции.
На видео, опубликованном в социальных сетях, около двух десятков мужчин и молодых людей бросали камни в машину на оживленной дороге, не позволяя ей продолжить движение в медленно движущемся потоке.
На машине был размещен логотип города Тель-Авива и наклейка с изображением израильского флага.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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