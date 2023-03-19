Палестинцы напали на автомобиль с немецкими туристами в Наблусе

Палестинцы забросали камнями автомобиль с двумя немецкими туристами в городе Наблус на Западном берегу.

Как сообщили израильские СМИ, туристы передвигались на автомобиле, арендованном в каршеринге с израильскими номерными знаками.

Представитель вооруженных сил сообщил, что после инцидента они получили легкие ранения и получили медицинскую помощь от израильских солдат. Затем их передали полиции.



На видео, опубликованном в социальных сетях, около двух десятков мужчин и молодых людей бросали камни в машину на оживленной дороге, не позволяя ей продолжить движение в медленно движущемся потоке.

На машине был размещен логотип города Тель-Авива и наклейка с изображением израильского флага.

