Профессор Хамермеш: чем красивее человек, тем больше шансов найти работу
Такие тенденции сложились сотни лет назад, когда привлекательность ассоциировалась со здоровьем. Времена изменились, но приоритеты остались.
Южноафриканская модель Марике Тагану во время съемки рекламной кампании в Лондоне заявила, что в ее отрасли внешний вид имеет решающее значение.
Недавние исследования подтверждают, что эта аксиома действует и в отношении людей других профессий. По словам американского экономиста по труду Дэниелы Хамермеш, труд привлекательных людей зачатую также оплачивается выше.
Они также с большей вероятностью будут продвигаться по службе, договариваться о более выгодных займах и привлекать более красивых и квалифицированных партнеров.
Марике рассказала, что симпатичные девушки получают бесплатный опыт, рекламируя товары от брендов. То же самое можно сказать и о ресторанах.
Если вы хорошо выглядите и способны оставаться здоровым, вы просто должны воспользоваться своими преимуществами,- подчеркнула модель.
Эксперт по соцсетям из США Ханна Ван де Пир отметила:
В Твиттере не нужно быть визуально привлекательным. Нужно обладать политической и культурной осведомленностью. У вас могут быть тысячи подписчиков и охват, но это не даст работу на полную ставку, чтобы хватало на жизнь.
По словам эксперта, в Instagram, напротив, - можно зарабатывать деньги и делать карьеру, продвигая продукты или документируя свою повседневную жизнь как красивого человека.
Бренды и организации захотят работать с таким человеком. То есть, можно зарабатывать миллионы, будучи красивой или очень красивой.
Нравится нам это или нет, но предпочтение красивых лиц влияет на многие сферы экономики и рынка труда.
Даже в университетах, которые не славятся тем, что полагаются на привлекательных людей, внешность имеет значение.
В области экономики есть несколько недавних исследований, которые показывают, что привлекательный человек зарабатывает больше, получает лучшие академические оценки и лучшую работу, - говорит профессор экономики Техасского университета в США Хамермеш.
Но есть и гендерные различия. По словам Хамермеш, привлекательные мужчины зарабатывают в процентном отношении больше, чем привлекательные женщины, а менее привлекательные мужчины в среднем зарабатывают меньше, чем менее привлекательные женщины.
Эти расчеты основаны на данных из США. Хамермеш объясняет, что такой подход сложился сотни лет назад:
Лучший внешний вид означает, что вы здоровее. Это означает, что вы умеете размножаться. Сегодня это не так в большинстве западных стран и промышленно развитых обществ, но внешность - это то, что продолжает влиять, - объясняет ученый.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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