Канада упростила иммиграционный процесс для турок и сирийцев

Правительство Канады объявило в субботу о новых мерах, направленных на облегчение иммиграционного процесса для турецких и сирийских граждан, спустя месяц после землетрясения, в результате которого погибло более 50 000 человек.

«Граждане Турции и Сирии смогут продолжать учиться, работать или навещать семью, подав заявку на бесплатное продление своего статуса», — заявили в министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства.

Например, граждане двух стран могут подать заявление на получение разрешения на работу, которое разрешает иностранцу находится и работать на территории Канады на любого работодателя в течение определенного периода времени.

«Эти меры облегчат гражданам Турции и Сирии продление статуса временного пребывания в Канаде», — говорится в заявлении.

Меры будут действительны с 29 марта по 25 сентября, отметил источник.