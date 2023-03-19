Робби Уильямс 20 лет спустя выбирает из зала ту же самую фанатку

Певец Робби Уильямс сейчас находится в турне, посвященном его 25-летней сольной карьере, и во вторник он вернулся в Будапешт, чтобы дать концерт в Papp László Sportaréna.

В этот вечер его ждал сюрприз: он воссоединился с поклонником, которого знал, кажется, почти как в другой жизни.

"Это случилось два вечера назад в Будапеште. Я выбрал кого-то из публики, чтобы пройти в первый ряд, и, что невероятно, это был тот самый человек, которого я выбрал из толпы 20 лет назад", - объяснил Робби в Instagram. В 2007 году Робби отправился в путь, чтобы исполнить свой пятый студийный альбом вживую, и остановился в венгерской столице, чтобы искупаться в толпе, во время чего его внимание привлек тот самый человек.

В качестве доказательства того, что он не преувеличивает, Робби поделился двумя фотографиями, сделанными вместе: на этой неделе и два десятилетия назад, и хотя течение времени наложило свой отпечаток на них обоих, ясно, что это они вдвоем.