Засуха в Испании принесет волны жары и пожары

Испания официально вступила в период длительной засухи из-за высоких температур и низкого количества осадков в течение последних трех лет.

Статистика показывает, что в Испании началась длительная засуха в конце 2022 года, и первые месяцы 2023 года не показывают никаких признаков изменений.



По словам представителя Aemet Рубена дель Кампо, летом 2023 года (с июня по август) температура воздуха будет выше нормы, при этом высок риск возникновения пожаров.



Однако дель Кампо отметил, что страна уже пережила сильные засухи в 2017, 2005 и в конце 1990-х и 1980-х годов. Бывали засухи и похуже, сказал он, но это не значит, что эта засуха не будет важной.



Аемет добавил, что Испания, в силу своей географии, подвержена высоким температурам и засухам, но изменение климата является ключевым фактором.