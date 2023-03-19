Исторический циклон сильно ударил по африканскому континенту

Малави, Мадагаскар и Мозамбик поправляются от последствий циклона "Фредди", который считается одним из самых продолжительных штормов, когда-либо зарегистрированных в Южном полушарии.

Более 400 человек погибли, тысячи домов были разрушены.

Юго-восточная Африка часто страдает от циклонов и тропических штормов из Индийского океана, но "Фредди" отличался от них по нескольким причинам.

Как долго он продлился? Французская метеорологическая служба наконец-то объявила "Фредди" "мертвым" штормом.

Австралийское метеорологическое бюро назвало шторм 4 февраля, а 14 марта он закончился.