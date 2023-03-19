МВД России заподозрило Валерия Меладзе в финансировании ВСУ
2023-03-19 19:00
Российское МВД начало проверку в отношении Валерия Меладзе на предмет возможного финансирования украинской армии.
Ранее в Следственный комитет РФ поступило обращение общественного деятеля Антона Коробкова-Землянского по этому поводу.
Он указал, что заявления заслуженного артиста России и члена Общественной палаты Красногорска – это еще не все наказуемые деяния певца.
Коробков-Землянский предположил, что средства, которые Меладзе зарабатывает на концертах в Дубае и Москве, могут идти на финансирование ВСУ.
В СКР отреагировали на обращение и поручили ГУ МВД РФ по Москве организовать и провести соответствующую проверку.
Опубликовано: Светлана Репина