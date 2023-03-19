МВД России заподозрило Валерия Меладзе в финансировании ВСУ

Российское МВД начало проверку в отношении Валерия Меладзе на предмет возможного финансирования украинской армии.

Ранее в Следственный комитет РФ поступило обращение общественного деятеля Антона Коробкова-Землянского по этому поводу.

Он указал, что заявления заслуженного артиста России и члена Общественной палаты Красногорска – это еще не все наказуемые деяния певца.

Коробков-Землянский предположил, что средства, которые Меладзе зарабатывает на концертах в Дубае и Москве, могут идти на финансирование ВСУ.

В СКР отреагировали на обращение и поручили ГУ МВД РФ по Москве организовать и провести соответствующую проверку.