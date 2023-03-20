Решетова рассказала, как ей удается избегать отечности лица

Бывшая возлюбленная и мать сына рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова рассказала, как ей удается сохранять привлекательность ежедневно, избегая отечности лица.

Модель Анастасия Решетова заявила, что она противник инъекций, посоветовав молодым девушкам поменьше увлекаться косметологическими процедурами.

По мнению красавицы, чтобы лицо "не расплывалось", не стоит набирать лишние килограммы и ложиться спать в одно и тоже время.

Именно из-за несоблюдения этих факторов лицо может выглядеть отечным, а овал лица расплываться.

Четкие черты лица Анастасия сохраняет, благодаря тому, что не позволяет себе поправляться, а также строго следит за тем, чтобы высыпаться.