Кремль не объяснил отсутствие Путина на встрече Си Цзиньпина в аэропорту Москвы

Представители Кремля пока не рассказывали, по каким причинам Владимир Путин не встретил прибывшего в Москву Си Цзиньпина.

В понедельник, 20 марта, самолёт китайского лидера Си Цзиньпина приземлился в аэропорту "Внуково" в Москве, куда глава КНР прибыл для участия в переговорах с Владимиром Путиным. Примечательно, что сам Путин не приехал встречать своего китайского коллегу, поприветствовать которого вместе президента России прибыл местный вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Характерно, что пресс-служба московского Кремля пока не озвучивала причины, по которым Владимир Путин отсутствовал во "Внуково" в момент прибытия Си Цзиньпина в страну. Тем не менее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о программе визита председателя правительства Китая в Россию.

По словам Пескова, уже сегодня Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в обеде неформального характера, который станет неофициальной частью переговоров двух лидеров, во время которых политики смогут детально обсудить перспективы партнёрского взаимодействия между администрациями Москвы и Пекина.

Дмитрий Песков подчёркивает, что обед с участием господина Си и Владимира Путина стартует 20 марта в 16:30 по московскому времени, а уже 21 марта лидеры проведут официальную часть переговоров, которые начнутся около 15:00. Сам Си Цзиньпин утверждает, что во время общения с Путиным он хотел бы наметить план развития российско-китайского партнёрства.

Также Песков рассказал, что главы России и КНР неизбежно поднимут тему китайского плана по мирному урегулированию в Украине во время предстоящей встречи. В то же время представитель украинского МИДа Олег Николаенко признаёт, что в Киеве следят за поездкой Си Цзиньпина в Москву.