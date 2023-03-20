МИД Украины: Киев внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Москву

В украинском внешнеполитическом ведомстве признали, что наблюдают за поездкой Си Цзиньпина в Россию.

Днём 20 марта глава пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко публично заявил, что администрация Киева пристально наблюдает за визитом председателя правительства Китайской Народной республики Си Цзиньпина в Москву, где он проведёт встречу с Владимиром Путиным.

Известно, что Си Цзиньпин прилетел в Москву на правительственном самолёте в понедельник, намереваясь пробыть в России три дня, до 22 марта включительно. Характерно, что во время прилёта китайского лидера встречал не Владимир Путин, а российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Позднее китайский государственный кортеж проехал по улицам Москвы, доставляя Си Цзиньпина к месту дислокации президента России. По данным пресс-секретаря московского Кремля, встреча Путина и главы правительства КНР состоится сегодня примерно в 16:30 по московскому времени.

При этом Песков подчёркивает, что в понедельник Путин и Си Цзиньпин встретятся за неформальным обедом, который является важным мероприятием, на котором лидеры двух государств смогут пообщаться в непубличной обстановке, обсудив вопросы российско-китайского сотрудничества.

Дмитрий Песков утверждает, что официальная часть переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина должна пройти 21 марта, начавшись около 15:00, после чего главы государств могут выступить с совместной пресс-конференцией.