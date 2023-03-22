МИД Британии: поставка Киеву снарядов с ураном не ведёт к ядерной эскалации

В британском МИДе прокомментировали планы Минобороны страны поставить украинским войскам снаряды в обедненным ураном.

22 марта министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообщался с репортёрами местного телеканала Sky News, где публично заявил, что решение британского Министерства обороны о передаче вооружённым силам Украины боеприпасов с обедненным ураном не является путём к ядерной эскалации в зоне боевых действий.

По мнению Клеверли, Россия является единственным государством, официальные представители которого постоянно рассуждают о риске ядерной войны, однако в действительности наличие ураносодержащих снарядов у украинской армии не угрожает российской государственности и необходимо лишь для обороны Украины.

Днём ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди сообщила о намерениях Лондона передать украинским войскам бронебойные боеприпасы с обедненным ураном, которые могут использоваться посредством их применения танками "Челленджер 2", которые также будут поставлены подразделениям ВСУ.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные решения официального Лондона являются целенаправленной попыткой спровоцировать искусственную эскалацию конфликта в Украине. Аналогичное мнение выразил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпином в Москве.

Президерт Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в случае передачи снарядов с обедненным ураном Украине Россия может поставить белорусским войскам снаряды с настоящим ураном.