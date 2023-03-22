Крупнейший порт Германии Гамбург в среду перестал обслуживать суда
2023-03-22 16:31
Порт Гамбурга был закрыт администрацией для обслуживания крупных судов из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Верди.
Начиная с утра, 22 марта, суда, подлежащие лоцманской проводке, не могут войти или выйти из крупнейшего порта Германии до дальнейшего уведомления, сообщила администрация порта.
В Германии только в марте профсоюзы провели забастовку в аэропортах и в системе здравоохранения.
Требования рабочих и служащих касаются повышения заработанной платы в связи со значительным ростом цен на продукты и услуги.
Опубликовано: Тарас Медведев