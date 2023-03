Самый популярный: рэпер The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Стремительный успех певца обусловлен тем, что ремикс на трек Die For You, которую The Weeknd спел с Арианой Гранде, завирусился в Тиктоке.

Рэпер The Weeknd недавно побил сразу 2 мировых рекорда на сервисе Spotify: у музыканта самое большое число слушателей за месяц.

Он также - обладатель более десяти статуэток премии «Грэмми». А теперь он внесен ще и в Книгу рекордов Гиннесса - как самый популярный артист в мире.

Как сообщает Супер.ру со ссылкой на TMZ, стремительный успех певца обусловлен тем, что ремикс на трек Die For You, которую The Weeknd спел с Арианой Гранде, завирусился в Тиктоке.

О том, что музыкант за всю историю сервиса стал абсолютным рекордсменом по прослушиваниям, он написал в Твиттере месяц назад. Хит музыканта Blinding Lights включали почти 3 с половиной миллиарда раз.

Таким образом, канадец сумел обогнать суперпопулярного Эда Ширана - с его бессмертной Shape of You.