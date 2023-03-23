53-летнюю Буланову подозревают в беременности

Певица Татьяна Буланова планирует связать себя узами брака с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Одно из последних фото артистки с округлившимся животом заставило поклонников думать, что вскоре она станет мамой.

Ранее артистка не отрицала, что появление наследников обсуждала со своим избранником, бывшим теннисистом Валерием Рудневым, за которого Татьяна Буланова собирается замуж.

Интересно, что возлюбленный на 20 лет младше исполнительницы и ранее она скептически относилась к такой большой разнице в возрасте, но теперь все обстоит по-другому.

Последний снимок Татьяны заставил поклонников поздравлять ее со скорым прибавлением в семействе.

Как ни пыталась знаменитость скрыть округлившийся живот под одеждой, у нее ничего не вышло.