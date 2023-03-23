Огромный урожай смородины: как ухаживать за кустарником весной, чтобы она порадовала ягодами
Первые пару лет жизни растение не нуждается в подкормке, зато потом питать его надо два раза в год.
Смородина - источник витаминов, вкусная и полезная сладость. Кто не хочет, чтобы ягод в сезон было как можно больше? Что для этого нужно предпринять?
Опытные дачники отмечают, что первые пару лет после посадки растения вообще его не подкамливают.
Зато на третьем и последующих годах жизни питать надо дважды в год - в период появления завязей и после плодоношения. Для этого под каждый куст внести раствор суперфосфата и сернокислого калия (по 1 ст.л. на 10 л воды).
Полить бороздки глубиной 10 см возле куста, присыпать грунтом или компостом.
В целом поливать смородину нужно три раза за сезон. Первый - в конце мая-начале июня, когда растут листья и появляются завязи. Второй - в конце июня, когда созревают ягоды. Третий - после сбора урожая, когда закладываются цветковые почки. Расход воды - около 5 ведер на 1 кв. м приствольного круга.
Чтобы влага не испарялась слишком быстро, землю под кустами смородины желательно замульчировать торфом, компостом, скошенной травой, газетами.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Пугачева приятно удивила поклонников своим внешним видом в гостях у Юдашкиных, которые приехали в Израиль
Модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также встретиться с давней приятельницей Аллой Пугачевой. Певица пришла к ним в гости.Подробнее...