Огромный урожай смородины: как ухаживать за кустарником весной, чтобы она порадовала ягодами

Первые пару лет жизни растение не нуждается в подкормке, зато потом питать его надо два раза в год.

Смородина - источник витаминов, вкусная и полезная сладость. Кто не хочет, чтобы ягод в сезон было как можно больше? Что для этого нужно предпринять?

Опытные дачники отмечают, что первые пару лет после посадки растения вообще его не подкамливают.

Зато на третьем и последующих годах жизни питать надо дважды в год - в период появления завязей и после плодоношения. Для этого под каждый куст внести раствор суперфосфата и сернокислого калия (по 1 ст.л. на 10 л воды).

Полить бороздки глубиной 10 см возле куста, присыпать грунтом или компостом.

В целом поливать смородину нужно три раза за сезон. Первый - в конце мая-начале июня, когда растут листья и появляются завязи. Второй - в конце июня, когда созревают ягоды. Третий - после сбора урожая, когда закладываются цветковые почки. Расход воды - около 5 ведер на 1 кв. м приствольного круга.

Чтобы влага не испарялась слишком быстро, землю под кустами смородины желательно замульчировать торфом, компостом, скошенной травой, газетами.