Арканзас ограничивает использование школьных туалетов трансгендерами

Во вторник губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс подписала закон, запрещающий трансгендерам в государственных школах пользоваться туалетом, соответствующим их гендерной идентичности.

Это первый из нескольких штатов, которые, как ожидается, введут такие запреты в этом году на фоне потока законопроектов, направленных против трансгендерного сообщества по всей стране.



Законопроект, подписанный губернатором-республиканцем, делает Арканзас четвертым штатом, который вводит подобные ограничения в государственных школах, и это происходит в то время, когда законопроекты в Айдахо и Айове также ожидают подписи губернатора.

За ним может последовать еще более жесткий законопроект Арканзаса, предусматривающий уголовную ответственность за посещение взрослыми трансгендерами общественных туалетов, соответствующих их гендерной идентичности.



Закон Арканзаса, который вступит в силу только летом этого года, распространяется на многоместные туалеты и раздевалки в государственных школах и чартерных школах, где обучаются дети от дошкольного возраста до 12 класса.

Законодательное собрание, в котором большинство составляют республиканцы, окончательно утвердило законопроект на прошлой неделе.