Albemarle построит литиевый завод стоимостью $1,3 млрд в Южной Каролине

В среду компания Albemarle Corp заявила, что выбрала округ Честер, штат Южная Каролина, в качестве места расположения завода по переработке лития стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Завод, о котором впервые было объявлено в прошлом году без указания конкретного места расположения, удвоит мощности компании по переработке лития и, следовательно, ее способность снабжать ключевых клиентов, включая Tesla Inc, которые жаждут увеличения поставок металла для аккумуляторов из Северной Америки.



Уже являясь крупнейшим в мире производителем лития с крупными предприятиями в Чили, Китае и Австралии, компания Albemarle активно расширяется в США, которые она рассматривает как следующую крупную область роста благодаря налоговым льготам и другим стимулам, предлагаемым Законом США о снижении инфляции.



Завод в Южной Каролине сможет перерабатывать 50 000 тонн лития в год из породы, которую Albemarle планирует добывать в Северной Каролине, а также из переработанных батарей. Этого количества белого металла примерно достаточно для производства 2,4 автомобилей EV в год.