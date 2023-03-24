Рахул Ганди получил 2 года за клевету на Моди в Индии

В четверг индийский суд признал лидера оппозиции Рахула Ганди виновным в клевете в связи с его высказываниями о фамилии премьер-министра Нарендры Моди и приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Дело против Ганди было возбуждено после предвыборного митинга в 2019 году, на котором он сказал: "Почему у всех воров фамилия Моди?". В своей речи он затем назвал беглого индийского алмазного магната Нирава Моди, босса запрещенной Индийской премьер-лиги Лалита Моди и Нарендру Моди.



Нарендра Моди не является родственником ни одного из двух других.



Дело о клевете против Ганди было подано одним из лидеров правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" в западном штате Гуджарат. Заявитель, Пурнеш Моди, сказал, что комментарии Ганди "опорочили всю общину Моди".



Моди - распространенная фамилия в западном штате Гуджарат.



Ганди, который присутствовал в суде во время оглашения приговора, сказал, что его высказывания были направлены на освещение коррупции и не были направлены против какой-либо общины. Он не отправится в тюрьму немедленно, так как суд освободил его под залог на 30 дней для подачи апелляции на приговор.