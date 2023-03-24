Reuters: визит Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона из-за протестов

Газета Reuters раскрыла причины отмены поездки британского короля Карла III во Францию.

Днём пятницы, 24 марта, американские журналисты из газеты Reuters со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Риши Сунака уведомили, что рабочая поездка британского короля Карла III во Францию для встречи с Эммануэлем Макроном была отменена и должна состояться позднее.

По данным репортёров Reuters, перенести поездку Карла III попросил сам французский президент Макрон, сославшись на массовые акции протеста, бушующие в стране из-за решения правительства принять законопроект о пенсионной реформе, что вызвало негодование у местного населения.

Характерно, что накануне французская газета AFP писала о том, что ранее Карл III должен был прилететь во Францию с официальным трёхдневным визитом 26-29 марта, однако данная поездка была отменена на фоне протестов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала личную оценку охватившим французское государство протестам, опубликовав в своих социальных сетях видеозапись, на которых агрессивно настроенные демонстранты массово сжигают легковые автомобили в Париже.

По мнению Захаровой, Эммануэль Макрон мог бы принять решение о поставках оружия протестующим радикалам, как это делает Минобороны Франции при поставках вооружений Киеву.