Биткоин растет с перспективой достижения $30 000, выходные могут принести самые дикие движения
Биткоин BTCUSD -1,55% и другие криптовалюты росли в пятницу после волатильной, но оживленной недели.
Однако в субботу и воскресенье криптотрейдерам придется нелегко, поскольку недостаток ликвидности на рынках, скорее всего, усугубит колебания цен.
За последние 24 часа цена биткоина выросла на 1,5% до $28 100, вернув его в зону около $28 500, которая является как недавним пиком для крупнейшей криптовалюты, так и самым высоким уровнем с июня прошлого года, когда ускорился медвежий рынок, определивший 2022 год.
В этом году биткоин вырос на 70%, что подстегивает призывы к новому бычьему рынку. Аналитики рассматривают уровень $30 000, на котором цены находились до июньской распродажи, как ключевой.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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