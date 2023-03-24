Бузова ответила на хейт в свой адрес по поводу бровей Бреженва

Ольга Бузова не заставила ждать с ответом после того, как пользователи высмеяли ее "брови Брежнева".

Ольга Бузова привыкла к критике в Сети и по этой причине реагирует на нее очень спокойно.

На этот раз пользователи обругали знаменитость за "брежневские брови".

Поющая ведущая признала, что брови слегка темноваты в сравнении с ее светлыми волосами, но заверила, что краска смоется, и будет все в порядке.

В настоящее время звезда интернета наслаждается видами Сочи и активным отдыхом на горнолыжном курорте.

Отдохнуть звезде удастся всего пару дней, так как в рабочем графике фактически нет окошек в ближайшие полгода.