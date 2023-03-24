Бузова ответила на хейт в свой адрес по поводу бровей Бреженва
Ольга Бузова не заставила ждать с ответом после того, как пользователи высмеяли ее "брови Брежнева".
Ольга Бузова привыкла к критике в Сети и по этой причине реагирует на нее очень спокойно.
На этот раз пользователи обругали знаменитость за "брежневские брови".
Поющая ведущая признала, что брови слегка темноваты в сравнении с ее светлыми волосами, но заверила, что краска смоется, и будет все в порядке.
В настоящее время звезда интернета наслаждается видами Сочи и активным отдыхом на горнолыжном курорте.
Отдохнуть звезде удастся всего пару дней, так как в рабочем графике фактически нет окошек в ближайшие полгода.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
В Питере прощаются с другом основателя Cream Soda Свиргунова, актером Георгием Киселевым, которому было всего 29 лет
В северной столице РФ провожают в последний путь 29-летнего друга основателя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова, актера Георгия Киселева, который умер в машине скорой помощи.Подробнее...
-