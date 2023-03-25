Украина проводит в восточной части страны мобилизацию "чудовищных" масштабов.

РИА Новости приводит заявление советника главы ДНР Дениса Пушилина, который сообщает о проведении в восточных региона Украины Мобилизации. По словам Яна Гагина, мобилизация приобретает "ужасающие формы".

РИА пишет, что украинские солдаты в социальных сетях рассказывают о том, что забирают в армию сейчас преимущественно мужчин из восточных регионов, так как большинство жителей запада Украины уже прошло службу в националистических батальонах.

"Или же речь идет о довольно трусливом населении, которое сразу после начала боевых действий рвануло в Европу", - заявил Гагин.

По словам Гагина, мобилизованных содержат в "нечеловеческих условиях", складывая в военкоматах "штабелями". Также Гагин заявил, что украинских мужчин буквально отлавливают на улицах сотрудники милиции и военных комиссариатов.