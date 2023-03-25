Взрыв на шоколадной фабрике в Пенсильвании унес жизни двух человек

Двое погибших и еще девять пропавших без вести, таковы итоги взрыва на шоколадной фабрике в Уэст-Рединге, штат Пенсильвания, сообщает Рейтер.

«На месте происшествия все еще ведутся спасательные работы», — сообщил прессе начальник полиции Вест-Рединга.

Последние кадры, транслируемые местным телевидением, показывают, что пламя еще не локализовано.

На фабрике с 80-летней историей, работает более 800 человек. Она специализируется на производстве шоколадных изделий для праздников.

Причина взрыва еще выясняется, но известно, что было разрушено здание второго цеха, а первый цех также получил разрушения.