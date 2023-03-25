Законодатели в Англии разрешили производство ГМО-сельхозпродуктов
После внесения поправок в закон в Англии разрешено производить продукты с измененными генами в коммерческих целях.
Сторонники технологии говорят, что она ускорит выращивание более устойчивых культур, которые потребуются из-за изменения климата.
Критики отмечают, что поправка может стать «катастрофой» для сельского хозяйства и окружающей среды.
Редактирование генов включает в себя внесение точных изменений в ДНК организма для улучшения определенных характеристик.
Новый закон также открывает двери для селекции сельскохозяйственных животных с отредактированными генами, но потребуется дополнительное голосование депутатов, прежде чем он будет разрешен, опять же только в Англии.
Правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не разрешили коммерческое использование редактирования генов.
Опубликовано: Тарас Медведев