Законодатели в Англии разрешили производство ГМО-сельхозпродуктов

После внесения поправок в закон в Англии разрешено производить продукты с измененными генами в коммерческих целях.

Сторонники технологии говорят, что она ускорит выращивание более устойчивых культур, которые потребуются из-за изменения климата.

Критики отмечают, что поправка может стать «катастрофой» для сельского хозяйства и окружающей среды.

Редактирование генов включает в себя внесение точных изменений в ДНК организма для улучшения определенных характеристик.

Новый закон также открывает двери для селекции сельскохозяйственных животных с отредактированными генами, но потребуется дополнительное голосование депутатов, прежде чем он будет разрешен, опять же только в Англии.

Правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не разрешили коммерческое использование редактирования генов.